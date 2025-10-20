Хавбек «Реала» Камавинга: не каждому выпадает шанс играть за лучший клуб мира

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга высказался об игре за «Королевский клуб», а также поделился желанием оставить свой след в истории клуба.

«Смогу ли я оставить свой след в «Реале»? Да, конечно! Я живу мечтой. Не каждому выпадает шанс играть за лучший клуб мира, я должен извлечь из этого максимум пользы. Я очень счастлив в мадридском «Реале», — заявил Камавинга в интервью TF1.

Эдуарду Камавинга выступает за мадридский «Реал» с августа 2021 года. В составе «сливочных» француз дважды становился обладателем Лиги чемпионов УЕФА (2021/2022, 2023/2024). Всего в активе Камавинга 186 матчей за «Королевский клуб».