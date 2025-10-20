Колыванов: никто не ожидал, что «Балтика» будет уверенно играть на протяжении трёх месяцев

Российский тренер Игорь Колыванов высказался об игре и результатах «Балтики» в этом сезоне Мир РПЛ. После 12 туров чемпионата России калининградская команда занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на три очка.

«Балтика» очень здорово выглядит физически. Никто не ожидал, что команда так уверенно будет играть в поставленный Талалаевым футбол. Без хорошей физической подготовки в РПЛ сложно. Когда у тебя нет игроков такого класса, как у топ-6 РПЛ, приходится действовать за счёт организации и самоотдачи. Никто не ожидал, что «Балтика» на протяжении трёх месяцев будет так уверенно играть», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.