Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: никто не ожидал, что «Балтика» будет уверенно играть на протяжении трёх месяцев

Колыванов: никто не ожидал, что «Балтика» будет уверенно играть на протяжении трёх месяцев
Комментарии

Российский тренер Игорь Колыванов высказался об игре и результатах «Балтики» в этом сезоне Мир РПЛ. После 12 туров чемпионата России калининградская команда занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на три очка.

«Балтика» очень здорово выглядит физически. Никто не ожидал, что команда так уверенно будет играть в поставленный Талалаевым футбол. Без хорошей физической подготовки в РПЛ сложно. Когда у тебя нет игроков такого класса, как у топ-6 РПЛ, приходится действовать за счёт организации и самоотдачи. Никто не ожидал, что «Балтика» на протяжении трёх месяцев будет так уверенно играть», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Балтика» разгромила «Рубин» в матче 12-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android