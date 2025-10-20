Скидки
Защитник «Боруссии» Шлоттербек высказался о будущем на фоне интереса «Реала» и «Баварии»

Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек ответил на вопрос о своём будущем на фоне интереса со стороны топ-клубов Европы. Ранее сообщалось, что в подписании футболиста сборной Германии заинтересованы мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».

«У меня ещё больше полутора лет по контракту. Я сяду с Себастьяном Келем (спортивный директор «Боруссии». — Прим. «Чемпионата»), разработаю план и посмотрю, к чему это приведёт. Я чувствую себя очень комфортно в Дортмунде и не вижу никаких проблем с тем, чтобы продолжать в том же духе. Но это, безусловно, важное решение для моей карьеры», — заявил Шлоттербек в интервью Sky Sport.

Нико Шлоттербек выступает за «Боруссию» с лета 2022 года. Контракт 25-летнего защитника с дортмундским клубом истекает в конце сезона-2026/2027.

