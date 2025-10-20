Скидки
Игрок «Балтики» Хиль рассказал, над чем стоит работать команде, чтобы улучшить игру

Игрок «Балтики» Хиль рассказал, над чем стоит работать команде, чтобы улучшить игру
Футболист «Балтики» Брайан Хиль рассказал, над чем стоит работать калининградской команде, чтобы улучшить игру. Накануне «Балтика» в гостевом матче разгромила «Рубин» со счётом 3:0. Один из голов калининградцев забил именно Хиль.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 7'     0:2 Петров – 19'     0:3 Бевеев – 80'    

«Нам удалось реализовать первые моменты, когда мы забили два гола «Рубину». Дальше, конечно, соперник выдвигался, что нам облегчало работу спереди. Безусловно, мы много моментов не реализовали, это то, над чем нам нужно будет работать», — сказал Хиль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

По итогам 12 туров РПЛ «Балтика» идёт на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.

Сборная 12-го тура РПЛ. Гений из «Локомотива», спаситель «Спартака» и балтийская стена
