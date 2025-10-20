Магуайр опубликовал эмоциональное сообщение после победы «Ман Юнайтед» над «Ливерпулем»
Поделиться
Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр опубликовал эмоциональное сообщение после победы «дьяволов» над «Ливерпулем» в центральном матче 8-го тура английской Премьер-лиги. Победный гол во встрече забил как раз Магуайр — защитник поразил ворота Георгия Мамардашвили на 84-й минуте.
Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 2' 1:1 Гакпо – 78' 1:2 Магуайр – 84'
«Люблю этот клуб!» — написал Магуайр в социальной сети X, сопроводив сообщение фотографиями с матча с «Ливерпулем».
После восьми сыгранных туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 13 очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице. Возглавляет таблицу чемпионата «Арсенал», у которого в активе 19 очков. В следующем матче АПЛ «Юнайтед» встретится с «Брайтоном» на домашней арене.
Комментарии
- 20 октября 2025
-
12:09
-
11:54
-
11:50
-
11:42
-
11:41
-
11:40
-
11:19
-
11:16
-
11:14
-
11:12
-
11:08
-
11:02
-
10:48
-
10:46
-
10:43
-
10:40
-
10:25
-
10:16
-
10:04
-
09:51
-
09:50
-
09:45
-
09:44
-
09:30
-
09:25
-
09:16
-
09:15
-
08:30
-
08:19
-
08:11
-
08:10
-
08:00
-
07:50
-
07:20
-
06:52