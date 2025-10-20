Магуайр опубликовал эмоциональное сообщение после победы «Ман Юнайтед» над «Ливерпулем»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр опубликовал эмоциональное сообщение после победы «дьяволов» над «Ливерпулем» в центральном матче 8-го тура английской Премьер-лиги. Победный гол во встрече забил как раз Магуайр — защитник поразил ворота Георгия Мамардашвили на 84-й минуте.

«Люблю этот клуб!» — написал Магуайр в социальной сети X, сопроводив сообщение фотографиями с матча с «Ливерпулем».

После восьми сыгранных туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 13 очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице. Возглавляет таблицу чемпионата «Арсенал», у которого в активе 19 очков. В следующем матче АПЛ «Юнайтед» встретится с «Брайтоном» на домашней арене.