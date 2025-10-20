Скидки
Джейми Каррагер: «Ливерпуль» намного сильнее «Манчестер Юнайтед»

Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался по итогам центрального матча 8-го тура английской Премьер-лиги между «красными» и «Манчестер Юнайтед». Победу со счётом 2:1 во встрече, которая прошла накануне, одержали «дьяволы».

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 2'     1:1 Гакпо – 78'     1:2 Магуайр – 84'    

«Ливерпуль» намного лучше «Манчестер Юнайтед», так что если «МЮ» и должен был выиграть на «Энфилде», то именно так – с небольшой долей удачи и поздним голом. «Ливерпуль» абсолютно плох в защите, и пока они это не исправят, чемпионат не выиграют», — приводит слова Каррагера BBC.

После восьми туров АПЛ «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на четыре очка. «Манчестер Юнайтед» — девятый.

