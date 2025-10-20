Джейми Каррагер: «Ливерпуль» намного сильнее «Манчестер Юнайтед»
Поделиться
Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался по итогам центрального матча 8-го тура английской Премьер-лиги между «красными» и «Манчестер Юнайтед». Победу со счётом 2:1 во встрече, которая прошла накануне, одержали «дьяволы».
Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 2' 1:1 Гакпо – 78' 1:2 Магуайр – 84'
«Ливерпуль» намного лучше «Манчестер Юнайтед», так что если «МЮ» и должен был выиграть на «Энфилде», то именно так – с небольшой долей удачи и поздним голом. «Ливерпуль» абсолютно плох в защите, и пока они это не исправят, чемпионат не выиграют», — приводит слова Каррагера BBC.
После восьми туров АПЛ «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на четыре очка. «Манчестер Юнайтед» — девятый.
Комментарии
- 20 октября 2025
-
12:09
-
11:54
-
11:50
-
11:42
-
11:41
-
11:40
-
11:19
-
11:16
-
11:14
-
11:12
-
11:08
-
11:02
-
10:48
-
10:46
-
10:43
-
10:40
-
10:25
-
10:16
-
10:04
-
09:51
-
09:50
-
09:45
-
09:44
-
09:30
-
09:25
-
09:16
-
09:15
-
08:30
-
08:19
-
08:11
-
08:10
-
08:00
-
07:50
-
07:20
-
06:52