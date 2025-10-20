Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сенегальский вратарь Шейх Туре был найден мёртвым после похищения

Сенегальский вратарь Шейх Туре был найден мёртвым после похищения
Комментарии

18-летний сенегальский голкипер Шейк Туре был найден мёртвым в Гане. Как сообщает издание Footmercato, футболист мог быть обманут группой злоумышленников, похитивших его после ложного предложения о просмотре и подписании контракта с профессиональным клубом.

По данным источника, похитители потребовали выкуп у семьи футболиста, которая не смогла собрать запрашиваемую сумму. После этого, предположительно, молодой голкипер и был убит преступниками.

МИД Сенегала, а также министерство по делам сенегальцев за рубежом объявили о проведении совместного с властями Ганы расследования по результатам данного инцидента.

Материалы по теме
Фото
19-летний воспитанник «Кайрата» умер во время матча Первой лиги Казахстана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android