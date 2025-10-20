Сенегальский вратарь Шейх Туре был найден мёртвым после похищения

18-летний сенегальский голкипер Шейк Туре был найден мёртвым в Гане. Как сообщает издание Footmercato, футболист мог быть обманут группой злоумышленников, похитивших его после ложного предложения о просмотре и подписании контракта с профессиональным клубом.

По данным источника, похитители потребовали выкуп у семьи футболиста, которая не смогла собрать запрашиваемую сумму. После этого, предположительно, молодой голкипер и был убит преступниками.

МИД Сенегала, а также министерство по делам сенегальцев за рубежом объявили о проведении совместного с властями Ганы расследования по результатам данного инцидента.