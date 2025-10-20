Скидки
«Спартак» почтил память болельщиков, погибших в давке на матче с «Харлемом» 43 года назад

Московский «Спартак» почтил память болельщиков, погибших в давке на матче Кубка УЕФА с «Харлемом». Страшная трагедия случилась ровно 43 года назад — 20 октября 1982 года. По официальным данным, она унесла жизни 66 человек, большинство из которых — подростки и молодёжь (от 14 до 19 лет).

«20 октября 1982 года. Самый страшный день в истории каждого спартаковца. День, пропитанный болью и слезами.

Прошло 43 года со дня давки в концовке матча «Спартак» — «Хаарлем». Трагедия, которую невозможно забыть, унесла десятки жизней наших болельщиков.

Вечная память тем, кто ушёл из жизни в тот день. Мы вас не забудем», — написала пресс-служба «Спартака» в клубном телеграм-канале.

Стоит отметить, что, по неофициальной информации, жертв трагедии было гораздо больше, нежели 66 человек. Давка возникла при выходе болельщиков со стадиона «Лужники».

