«Балтика» — лидер РПЛ по одному статистическому показателю

«Балтика» — лидер РПЛ по одному статистическому показателю
Комментарии

Калининградская «Балтика» является командой, которая дольше других в Мир РПЛ вела в счёте по итогам 12 туров. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». Так, по данным источника, «Балтика» в этом чемпионате вела в счёте 509 минут. Калининградцы лидируют по этому показателю, опережая «Локомотив» (498).

После 12 туров РПЛ этого сезона первое место в турнирной таблице занимает «Локомотив», набравший 26 очков. На второй строчке расположился «Краснодар» (26). Тройку лидеров замыкает ЦСКА (24). «Балтика» — пятая (23). Отметим, что в прошлом сезоне калининградцы выступали в Лиге Pari.

Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар».

