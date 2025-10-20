Дмитрий Сычёв: «Локомотив» научен горьким опытом и постарается не допустить спада

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о турнирных амбициях московского клуба. Сейчас железнодорожники лидирует в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Руководство и главный тренер «Локомотива», наученные горьким опытом, постараются не допустить спада команды в течение сезона. Это вопрос подготовительного периода, кадровая ситуация. Всё будет скорректировано по сравнению с предыдущим сезоном. Но конкуренция с другими командами тоже влияет — они тоже будут усиливаться и стараться забраться на вершину», — сказал Дмитрий Сычёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.