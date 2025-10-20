Червиченко: обсуждения, кто будет в «Спартаке» вместо Станковича, сказываются на игроках

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничейный результат красно-белых в матче 12-го тура Мир РПЛ С «Ростовом». Игра завершилась со счётом 1:1.

«Целиком матч «Спартак» — «Ростов» не смотрел, только середину. Хочу сказать: думал, что у «Ростова» нет вообще ни одного шанса, поскольку есть внутренние и финансовые проблемы. Ещё и Кукуян судил матч, который обычно очень хорошо для «Спартака» свистит. Я настолько был удивлён, когда увидел, что «Ростов» гораздо лучше выглядит, двигается и имеет шансы.

Думаю, в «Спартаке» сейчас идёт ментальное разложение коллектива, волнения. Все понимают, что этот тренер уже на списание. Только все и обсуждают, кто вместо Станковича будет. Это не может не сказываться на отношении к делу у игроков. И, может быть, даже на их тревожности. Никто не понимает, как будет с новым тренером: будут ли они в составе или нет и что вообще будет происходить. Этот этап нестабильности и период тревожности хороших результатов точно не даст», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.