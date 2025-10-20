Грэм Поттер высказался о своём назначении на пост главного тренера сборной Швеции

Новый главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер назвал ближайшие цели во главе национальной команды. О назначении английского специалиста было объявлено сегодня, 20 октября. На своём посту Поттер сменил датчанина Йон-Даля Томассона.

«Я очень польщён этим назначением, но также невероятно вдохновлён. У Швеции есть фантастические игроки, которые показывают отличные результаты в лучших лигах мира. Моя задача — создать условия, чтобы мы как команда выступили на самом высоком уровне и вывели Швецию на чемпионат мира следующим летом», — приводит слова Поттера официальный сайт Федерации футбола Швеции.

Сборная Швеции занимает последнее место в группе B европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. В активе команды одно очко в четырёх играх. Отставание от занимающего второе место Косова за два тура до финиша составляет шесть очков.