Объявлены судейские назначения на матчи 6-го тура Пути РПЛ Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игры этого раунда пройдут в период с 21 по 23 октября.

21 октября (вторник).

«Динамо» Махачкала – «Спартак»: судья – Инал Танашев, помощники судьи – Андрей Болотенков, Хамид Талаев; резервный судья – Алексей Лапатухин; VAR – Алексей Сухой; АVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Александр Гончар.

ЦСКА – «Акрон»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Александр Богданов; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Роман Галимов; АVAR – Сергей Карасёв; инспектор – Эдуард Малый.

22 октября (среда)

«Динамо» Москва – «Крылья Советов»: судья – Владислав Целовальников, помощники судьи – Кирилл Большаков, Максим Белокур; резервный судья – Игорь Захаров; VAR – Рафаэль Шафеев; АVAR – Василий Казарцев; инспектор – Юрий Баскаков.

«Рубин» – «Ахмат»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Александр Туркин; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Иван Абросимов; АVAR – Артём Чистяков; инспектор – Владимир Казьменко.

«Зенит» – «Оренбург»: судья – Юрий Карпов, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Антон Фролов; АVAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Андрей Иванов.

«Ростов» – «Пари НН»: судья – Максим Перезва, помощники судьи – Алексей Лунёв, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Ярослав Хромей; VAR – Ян Бобровский; АVAR – Евгений Буланов; инспектор – Алексей Резников.

23 октября (четверг)

«Краснодар» – «Сочи»: судья – Станислав Матвеев, помощники судьи – Максим Гаврилин, Дмитрий Маликов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Иван Сараев; АVAR – Кирилл Левников; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Балтика» – «Локомотив»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Игорь Демешко, Екатерина Курочкина; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Павел Кукуян; АVAR – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Лапочкин.