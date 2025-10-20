Ким Чельстрём прокомментировал назначение Поттера на пост главного тренера сборной Швеции

Глава футбольного направления Федерации футбола Швеции и экс-полузащитник московского «Спартака» Ким Чельстрём высказался о назначении английского специалиста Грэма Поттера на пост главного тренера сборной Швеции.

«Очень приятно, что Грэм станет тренером мужской сборной. Мы все понимаем, в какой ситуации находимся, и верим, что благодаря своим лидерским качествам он сможет сплотить команду. Он тактически грамотен, создаёт условия для побед и умеет определять сильные стороны игроков и то, как они лучше всего взаимодействуют», — приводит слова Чельстрёма официальный сайт Федерации футбола Швеции.

Сборная Швеции занимает последнее место в группе B европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. В активе команды одно очко в четырёх играх. Отставание от занимающего второе место Косова за два тура до финиша составляет шесть очков.