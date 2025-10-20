Скидки
Александр Алаев определил, что помогает РПЛ развиваться

Александр Алаев определил, что помогает РПЛ развиваться
Комментарии

Президент Мир РПЛ Александр Алаев полагает, что высокая конкуренция помогает чемпионату России в развитии. После 12 туров РПЛ этого сезона первое место в турнирной таблице занимает «Локомотив», набравший 26 очков. На второй строчке расположился «Краснодар» (26). Тройку лидеров замыкает ЦСКА (24).

«Я всегда говорил, что одним из главных критериев успешности для лиги является турнирная интрига. После почти половины чемпионата очень высокая конкуренция вверху таблицы. Это хорошо для лиги: такая плотность подстёгивает команды к развитию и, конечно, захватывает внимание аудитории», — приводит слова Алаева ТАСС.

Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар».

