Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник сборной Парагвая Касерес: очень хотел бы, чтобы матч с Россией всё-таки состоялся

Защитник сборной Парагвая Касерес: очень хотел бы, чтобы матч с Россией всё-таки состоялся
Комментарии

Защитник сборной Парагвая и московского «Динамо» Хуан Касерес заявил, что хотел бы сыграть на национальном уровне против сборной России. По словам футболиста, было бы здорово, если этот матч организуют в Москве.

«Я бы очень хотел сыграть против сборной России за Парагвай, ведь в прошлый раз матч не состоялся. Лучше, чтобы матч проходил в Москве — будет близко. А ещё лучше — на стадионе «Динамо», — сказал Касерес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Материалы по теме
Волгоград заслуживает стать базовым городом сборной России. Такого отклика нет нигде
Волгоград заслуживает стать базовым городом сборной России. Такого отклика нет нигде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android