Защитник сборной Парагвая Касерес: очень хотел бы, чтобы матч с Россией всё-таки состоялся

Защитник сборной Парагвая и московского «Динамо» Хуан Касерес заявил, что хотел бы сыграть на национальном уровне против сборной России. По словам футболиста, было бы здорово, если этот матч организуют в Москве.

«Я бы очень хотел сыграть против сборной России за Парагвай, ведь в прошлый раз матч не состоялся. Лучше, чтобы матч проходил в Москве — будет близко. А ещё лучше — на стадионе «Динамо», — сказал Касерес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.