Первый тренер Сафонова: не желаю Шевалье травм, но это самый реальный шанс для Матвея

Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, высказался о конкуренции российского голкипера с Люком Шевалье в парижском клубе. В нынешнем сезоне Сафонов не провёл ни одного матча за парижан.

«Лично я с Матвеем не общался. Но, зная его характер и амбиции, предположу, что он чувствует: он составит конкуренцию. И ждёт своего момента, понимая, что может играть не хуже Шевалье. Сафонов уже достаточно взрослый, опытный, и подвергать сомнениям его решения — тоже неправильно. С другой стороны, время покажет, что без игровой практики будет очень тяжело составлять желаемую конкуренцию. Матчи за сборную являются для Матвея рубежом, на котором он проверяет свою готовность на данный момент. Думаю, он уверен, что может составлять конкуренцию в «ПСЖ» и быть как минимум не хуже.

Пока у его команды всё складывается, результаты скорее положительные. И спортивный принцип соблюдается — состав меняется только тогда, когда начинаются какие-то сбои. Возможно, ждать придётся очень долго. Я, конечно, не желаю Шевалье травм, но это будет самый реальный шанс для Сафонова застолбить за собой место в воротах.

Каждый выбирает свой путь. Я считал, что лучше пойти в какой-нибудь другой клуб, но Сафонов решил так. Любой полевой игрок всё равно будет получать практику. Например, левый защитник в какой-то момент может выйти справа, в полузащите или на замену. А у вратаря только одна позиция, их чаще всего не меняют. Нет левого, правого или центрального вратаря. В том же «Галатасарае» он поиграет в Лиге чемпионов, получит практику в матчах с сильными соперниками. Возможно, он думает, что там сбавит из-за более низкого уровня на тренировках. Но ни одна тренировка не сравнится с любым матчем», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.