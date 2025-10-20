Скидки
Юрген Клопп в резкой форме ответил критикам Флориана Вирца

Комментарии

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что всем критикам полузащитника мерсисайдцев Флориана Вирца со временем придётся взять свои слова обратно. Вирц присоединился к «Ливерпулю» этим летом, став самым дорогим приобретением в истории клуба. В 11 матчах на клубном уровне немецкий хавбек сделал только одну результативную передачу.

«Вы все возьмёте свои слова обратно, если продолжите говорить неправильные вещи о Флориане Вирце. Он невероятно талантливый футболист», — приводит слова Клоппа известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По состоянию на сегодняшний день «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

