Юрген Клопп рассказал о переговорах с «Манчестер Юнайтед» и объяснил свой отказ клубу

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился подробностями своих переговоров с «Манчестер Юнайтед» в 2013 году и объяснил, почему сделал выбор в пользу мерсисайдской команды.

«На встречах мне говорили вещи, которые мне не нравились: «Мы подпишем любых игроков, которых ты захочешь, вот его и его, и того. Я сидел и думал: «Это не мой проект». Я не хотел возвращать Поля Погба – это не сработает! Не хотел возвращать Криштиану Роналду – это не поможет!

Их идея была в том, чтобы собрать в клубе лучших игроков, но о футболе они вообще не говорили. А потом появился чисто футбольный проект – «Ливерпуль», — сказал Клопп в интервью YouTube-каналу The Diary Of A CEO.