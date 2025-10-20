Скидки
Червиченко: Гарсия в «Спартаке» нужен Кахигао — мне не нравится эта испанская связка

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слухи о том, что испанец Луис Гарсия может возглавить красно-белых.

— «Спартак» может возглавить Гарсия, который является ещё более эмоциональным тренером, чем Станкович. Что думаете о нём?
— Вопрос не в эмоциях Гарсии. Эмери тоже был эмоциональным, если вы помните, но сколько он потом результата дал — правда, уже не в «Спартаке». Я посмотрел, что о Гарсии начали писать. Но он же ничего не выигрывал. При нём обе испанские команды, которые он тренировал, пикировали вниз в таблице.

И, честно говоря, мне не нравится эта испанская связка Кахигао — Гарсия, которая может получиться. Я это называю так: чтобы удобнее было тратить деньги. Думаю, Гарсия нужен больше Кахигао, — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

