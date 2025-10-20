Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Батраков повторил уникальное достижение Кержакова и Жо

Алексей Батраков повторил уникальное достижение Кержакова и Жо
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал третьим игроком Мир РПЛ в XXI веке, который забил более 10 голов в двух разных сезонах в возрасте до 21 года. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sport. Хавбек забил 14 голов в прошлом сезоне и 10 в текущем.

В XXI веке подобным достижением отмечались только экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков (2002 и 2003) и бывший форвард ЦСКА Жо (2006 и 2007).

Батракову 20 лет, он является воспитанником системы «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 16 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Алексея в € 23 млн.

Материалы по теме
«Не думаю, что он подходит под стиль итальянского футбола». Кьеллини — о Батракове
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android