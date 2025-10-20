Игрок «Ахмата» Самородов: знаю Сперцяна как вежливого, но Ндонгу он сказал плохие слова

Футболист «Ахмата» Максим Самородов высказался о конфликте между своим одноклубником Усманом Ндонгом и капитаном «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. В 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сенегалец получил красную карточку за удар плечом в челюсть полузащитнику во время стычки на 85-й минуте. Капитану «быков» была показана жёлтая карточка за провокации. После игры Ндонг обвинил соперника в расизме.

«Я не видел ситуации с Ндонгом и Сперцяном. Посмотрел на повторе — для меня это непонятно. Я знаю Сперцяна как вежливого человека, но партнёры по команде говорят, что прозвучали очень плохие слова в адрес Ндонга», — сказал Самородов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По итогам инцидента Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Ндонга на два матча (один условно), а Сперцяна оштрафовал на 150 тыс. рублей за оскорбления.