Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрген Клопп высказался об игре «Ливерпуля» после трансферов Исака, Вирца и Экитике

Юрген Клопп высказался об игре «Ливерпуля» после трансферов Исака, Вирца и Экитике
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о выступлениях команды в нынешнем сезоне после дорогостоящих покупок форвардов Уго Экитике, Александера Исака и полузащитника Флориана Вирца в летнее трансферное окно.

«Исак – потрясающий нападающий. Вирц – невероятный талант, вам всем придётся взять свои слова назад, если будете плохо о нем высказываться. Экитике – невероятный игрок. Состав «Ливерпуля» очень, очень, очень хорош.

Если бы молодой центральный защитник не травмировался (Джованни Леони травмировал крестообразные связки колена. — Прим. «Чемпионата»), состав был бы идеальным. Два отличных левых защитника, суперзащитник справа. Так что переживать за «Ливерпуль» не надо. С ним всё будет в порядке», — сказал Клопп в интервью YouTube-каналу The Diary Of A CEO.

Материалы по теме
«Ливерпуль» в играх с «МЮ» реально прокляли. Победу для гостей вырвал Магуайр! «Ливерпуль» в играх с «МЮ» реально прокляли. Победу для гостей вырвал Магуайр!
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android