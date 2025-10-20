Юрген Клопп высказался об игре «Ливерпуля» после трансферов Исака, Вирца и Экитике

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о выступлениях команды в нынешнем сезоне после дорогостоящих покупок форвардов Уго Экитике, Александера Исака и полузащитника Флориана Вирца в летнее трансферное окно.

«Исак – потрясающий нападающий. Вирц – невероятный талант, вам всем придётся взять свои слова назад, если будете плохо о нем высказываться. Экитике – невероятный игрок. Состав «Ливерпуля» очень, очень, очень хорош.

Если бы молодой центральный защитник не травмировался (Джованни Леони травмировал крестообразные связки колена. — Прим. «Чемпионата»), состав был бы идеальным. Два отличных левых защитника, суперзащитник справа. Так что переживать за «Ливерпуль» не надо. С ним всё будет в порядке», — сказал Клопп в интервью YouTube-каналу The Diary Of A CEO.