Первый тренер Сафонова: пока Матвей не слабее Агкацева, но конкуренция в сборной достойная

Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, высказался о конкуренции на позиции голкипера в сборной России по футболу. Он выделил Станислава Агкацева из «Краснодара» в качестве одного из главных конкурентов Сафонова.

«В сборной России конкуренция для Сафонова тоже выглядит достойно. Потому что Матвей не играет в «ПСЖ», а там есть тот же Агкацев — точно один из лучших вратарей РПЛ. Пока, думаю, Сафонов точно не слабее Станислава. Но определённый период времени покажет, правильно ли Матвей сидит без практики в клубе или нет», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.