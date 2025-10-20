Нападающий «Балтики» Хиль: было бы неплохо попасть в тройку бомбардиров РПЛ

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль высказался о личных амбициях по результативности на нынешний сезон Мир Российской Премьер-Лиги. Сейчас в списке лучших бомбардиров РПЛ он делит третье место с Дмитрием Воробьёвым из «Локомотива». На счету Хиля семь голов за 12 матчей.

— У вас сформировалась цель попасть в тройку лучших бомбардиров РПЛ по итогам сезона?

— Конечно, всегда хочется быть в топе. В голове я об этом думаю. Если бог даст попасть в тройку лучших бомбардиров по итогам сезона, было бы неплохо. А может, и в двойку или на первое место, только бог это знает, — сказал Хиль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.