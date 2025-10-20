Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Балтики» Хиль: было бы неплохо попасть в тройку бомбардиров РПЛ

Нападающий «Балтики» Хиль: было бы неплохо попасть в тройку бомбардиров РПЛ
Комментарии

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль высказался о личных амбициях по результативности на нынешний сезон Мир Российской Премьер-Лиги. Сейчас в списке лучших бомбардиров РПЛ он делит третье место с Дмитрием Воробьёвым из «Локомотива». На счету Хиля семь голов за 12 матчей.

— У вас сформировалась цель попасть в тройку лучших бомбардиров РПЛ по итогам сезона?
— Конечно, всегда хочется быть в топе. В голове я об этом думаю. Если бог даст попасть в тройку лучших бомбардиров по итогам сезона, было бы неплохо. А может, и в двойку или на первое место, только бог это знает, — сказал Хиль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Сборная 12-го тура РПЛ. Гений из «Локомотива», спаситель «Спартака» и балтийская стена Сборная 12-го тура РПЛ. Гений из «Локомотива», спаситель «Спартака» и балтийская стена
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android