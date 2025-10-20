Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пермский «Амкар» вышел во Вторую лигу А, заняв первое место в группе 4 лиги Б

Пермский «Амкар» вышел во Вторую лигу А, заняв первое место в группе 4 лиги Б
Комментарии

Пермский «Амкар» занял первое место в группе 4 Leon-Второй лиги Б и квалифицировался в лигу А, одержав победу над барнаульским «Динамо» в выездном матче в рамках 27-го тура. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Перми.

Россия — Leon-Вторая лига Б . 26-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Динамо-Барнаул
Барнаул
Окончен
1 : 3
Амкар-Пермь
Пермь
1:0     1:1     1:2     1:3    

«Амкар» занял первое место в итоговой таблице, набрав в 26 матчах 63 очка. Отрыв от финишировавшего на второй строчке «Химика» из Дзержинска составил четыре очка. У команды 20 побед, три ничьих и три поражения в сезоне. Лучшим бомбардиром команды с 14 мячами стал полузащитник Даниил Зуев.

Таким образом, клуб, выступавший с 2004 по 2018 год в Мир Российской Премьер-Лиге, заработал повышение в классе.

Материалы по теме
Капитаны лидеров РПЛ или бомбардир Карпина. Кто был лучшим в 12-м туре?
Рейтинг
Капитаны лидеров РПЛ или бомбардир Карпина. Кто был лучшим в 12-м туре?
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android