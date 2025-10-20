Пермский «Амкар» вышел во Вторую лигу А, заняв первое место в группе 4 лиги Б

Пермский «Амкар» занял первое место в группе 4 Leon-Второй лиги Б и квалифицировался в лигу А, одержав победу над барнаульским «Динамо» в выездном матче в рамках 27-го тура. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Перми.

«Амкар» занял первое место в итоговой таблице, набрав в 26 матчах 63 очка. Отрыв от финишировавшего на второй строчке «Химика» из Дзержинска составил четыре очка. У команды 20 побед, три ничьих и три поражения в сезоне. Лучшим бомбардиром команды с 14 мячами стал полузащитник Даниил Зуев.

Таким образом, клуб, выступавший с 2004 по 2018 год в Мир Российской Премьер-Лиге, заработал повышение в классе.