Гандри рассказал, что Черчесов изменил в «Ахмате»

Защитник «Ахмата» Надер Гандри рассказал, как поменялась грозненская команда после назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера. Под его руководством «Ахмат» провёл девять матчей в Мир РПЛ: четыре победы, четыре ничьих, одно поражение.

«Ахмат» сильно поменялся с приходом Черчесова. До того как пришёл Станислав, нам было очень тяжело. Когда он пришёл, очень много работал над психологией игроков. Сейчас видно, что мы стали играть гораздо лучше. Это произошло благодаря его работе. Мы много и хорошо работали — результат налицо. Сейчас «Ахмат» стал сильнее», — приводит слова Гандри Metaratings.

Черчесов возглавил «Ахмат» в начале августа 2025 года.