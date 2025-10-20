Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гандри рассказал, что Черчесов изменил в «Ахмате»

Гандри рассказал, что Черчесов изменил в «Ахмате»
Комментарии

Защитник «Ахмата» Надер Гандри рассказал, как поменялась грозненская команда после назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера. Под его руководством «Ахмат» провёл девять матчей в Мир РПЛ: четыре победы, четыре ничьих, одно поражение.

«Ахмат» сильно поменялся с приходом Черчесова. До того как пришёл Станислав, нам было очень тяжело. Когда он пришёл, очень много работал над психологией игроков. Сейчас видно, что мы стали играть гораздо лучше. Это произошло благодаря его работе. Мы много и хорошо работали — результат налицо. Сейчас «Ахмат» стал сильнее», — приводит слова Гандри Metaratings.

Черчесов возглавил «Ахмат» в начале августа 2025 года.

Материалы по теме
Карпин проиграл дуэль Черчесову. Но у «Динамо» появился долгожданный спаситель
Карпин проиграл дуэль Черчесову. Но у «Динамо» появился долгожданный спаситель
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android