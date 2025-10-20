Маухуб: текущая позиция — не место для «Динамо», мы всегда должны бороться за титулы

Нападающий московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуб заявил, что бело-голубых не устраивает текущее турнирное положение в Мир РПЛ. По словам форварда, «Динамо» должно всегда быть наверху и сражаться за титулы. После 12 туров Российской Премьер-Лиги бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на 10 очков.

— Восьмое место после трети чемпионата — не тот результат, на который все рассчитывали перед стартом сезона. Что нужно сделать, чтобы его поправить?

— Согласен, текущая позиция – это не место для «Динамо». Наша команда всегда должна бороться за титулы и быть наверху турнирной таблицы. Мы все понимаем, что от нас ждут.

Однако у нас появился новый тренер, ряд новых игроков, так что нужно было время, чтобы мы адаптировались. Конечно, мы хотим завершить сезон с трофеем. Даст бог, так и будет, — приводит слова Маухуба пресс-служба «Динамо».