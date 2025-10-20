Скидки
Лионель Месси обратился к игрокам сборной Аргентины U20 после поражения в финале ЧМ-2025

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси обратился к футболистам молодёжной команды после поражения южноамериканцев от Марокко (0:2) в финале чемпионата мира — 2025 для сборных не старше 20 лет. Встреча проходила в ночь на понедельник, 20 октября. Команды играли на стадионе «Насьональ — Хулио Мартинес Праданос» в Чили.

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . Финал
20 октября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Аргентина U20
Окончен
0 : 2
Марокко U20
0:1 Забири – 12'     0:2 Забири – 29'    

«Не вешайте нос, ребята! Вы провели потрясающий турнир, и, несмотря на то что мы все хотели увидеть, как вы поднимете трофей, мы испытываем радость от всего, что вы нам дали, и гордость от того, как вы защищали бело-голубые цвета от всего сердца», — написал Месси в своём аккаунте в социальной сети.

Забитыми голами в составе победителей отметился 20-летний нападающий Яссир Забири, оформивший в этой встрече дубль. Футболисту удалось открыть счёт на 19-й минуте и затем удвоить преимущество сборной Марокко на 29-й минуте.

