Непомнящий: Воробьёв по классу сопоставим с Сергеевым — сейчас он на кураже

Аудио-версия:
Известный российский тренер Валерий Непомнящий ответил на вопрос, можно ли считать футболиста «Локомотива» Дмитрия Воробьёва лучшим российским нападающим. Суммарно в нынешнем сезоне Воробьёв провёл 16 матчей на клубном уровне, забил девять голов и сделал три результативные передачи.

— Можно ли считать Воробьёва лучшим или одним из лучших российских нападающих сейчас?
— У нас нет чётких критериев — это субъективная оценка. Во всяком случае, не думаю, что Воробьёв кому-то уступает сейчас. У нас в сборной в старте выходит Ваня Сергеев, и они вдвоём по классу сопоставимы.

А так всё зависит от состояния, в котором игрок находится. Сейчас он на кураже. Думаю, что и весь «Локомотив» таким образом: когда команда бежит и играет — там все футболисты хороши, — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

