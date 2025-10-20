Абаскаль: у «Спартака» лучшая команда в РПЛ по составу, они должны становиться чемпионами

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что красно-белые обладают сильнейшим в Мир РПЛ составом. Также испанский специалист отметил, что «Спартак» должен выигрывать чемпионат России в этом сезоне.

«У «Спартака» лучшая команда в РПЛ по составу, они должны становиться чемпионами. В команде собраны игроки высочайшего класса», — приводит слова Абаскаля Odds.ru.

После 12 туров Мир РПЛ красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Оренбургом» на домашней арене.

Маршрут к призам построен! Выиграй PS5 всего в пару кликов ИГРАТЬ