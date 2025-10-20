Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Абаскаль: у «Спартака» лучшая команда в РПЛ по составу, они должны становиться чемпионами

Абаскаль: у «Спартака» лучшая команда в РПЛ по составу, они должны становиться чемпионами
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что красно-белые обладают сильнейшим в Мир РПЛ составом. Также испанский специалист отметил, что «Спартак» должен выигрывать чемпионат России в этом сезоне.

«У «Спартака» лучшая команда в РПЛ по составу, они должны становиться чемпионами. В команде собраны игроки высочайшего класса», — приводит слова Абаскаля Odds.ru.

После 12 туров Мир РПЛ красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Оренбургом» на домашней арене.

Маршрут к призам построен! Выиграй PS5 всего в пару кликов
Маршрут к призам построен! Выиграй PS5 всего в пару кликов
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranyn2wyv1
Материалы по теме
Дзюба — об иностранных тренерах и «Спартаке»: на одного Ивича много всяких шарлатанов
Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android