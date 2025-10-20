Скидки
«Просто прелесть». Швайнштайгер — о победе «Манчестер Юнайтед» над «Ливерпулем» в АПЛ

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер отреагировал на победу «красных дьяволов» над «Ливерпулем» (2:1) в матче 8-го тура английской Премьер-лиги. Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Майкл Оливер.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 2'     1:1 Гакпо – 78'     1:2 Магуайр – 84'    

«Просто прелесть! Вперёд, «Манчестер Юнайтед»! Что за матч», — написал Швайнштайгер в своём аккаунте в соцсети X, поделившись фотографией в момент просмотра матча.

Фото: Личный архив Бастиана Швайнштайгера

«Манчестер Юнайтед» поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ и теперь имеет в своём активе 13 очков. «Ливерпуль» с 15 очками в восьми играх располагается на третьей строчке.

