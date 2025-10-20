Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Okko будет транслировать Лигу чемпионов, другие еврокубки и РПЛ в Беларуси

Okko будет транслировать Лигу чемпионов, другие еврокубки и РПЛ в Беларуси
Okko покажет ЛЧ в Беларуси
Аудио-версия:
Комментарии

С 21 октября онлайн-кинотеатр Okko начинает официальный показ матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, РПЛ и других турниров в Беларуси.

Жители страны смогут смотреть все игры Лиги чемпионов и другие спортивные события в Okko по подписке за 11 белорусских рублей в месяц. Трансляции будут доступны в прямом эфире и в записи, в высоком качестве, с удобной навигацией, возможностью выбора аудиодорожки и другими функциями сервиса.

Помимо всех еврокубков и РПЛ, в Okko будут доступны аргентинская Лига Професиональ, Кубок России по баскетболу, турниры Международной федерации волейбола, MMA-турниры PFL, Open FC и многое другое. По одному матчу еврокубков в каждом временном слоте зрители смогут увидеть на новом спортивном белорусском телеканале «Спорт ТВ».

Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko: «Мы рады принести знаменитую страсть Okko к спорту на территорию Беларуси. Мы будем показывать Лигу чемпионов и множество других турниров, чтобы каждый болельщик мог найти трансляции по душе, получить максимум эмоций, вдохновения и наслаждаться спортом в любом удобном месте и в любое время».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android