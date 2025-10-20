Okko будет транслировать Лигу чемпионов, другие еврокубки и РПЛ в Беларуси

С 21 октября онлайн-кинотеатр Okko начинает официальный показ матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, РПЛ и других турниров в Беларуси.

Жители страны смогут смотреть все игры Лиги чемпионов и другие спортивные события в Okko по подписке за 11 белорусских рублей в месяц. Трансляции будут доступны в прямом эфире и в записи, в высоком качестве, с удобной навигацией, возможностью выбора аудиодорожки и другими функциями сервиса.

Помимо всех еврокубков и РПЛ, в Okko будут доступны аргентинская Лига Професиональ, Кубок России по баскетболу, турниры Международной федерации волейбола, MMA-турниры PFL, Open FC и многое другое. По одному матчу еврокубков в каждом временном слоте зрители смогут увидеть на новом спортивном белорусском телеканале «Спорт ТВ».

Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko: «Мы рады принести знаменитую страсть Okko к спорту на территорию Беларуси. Мы будем показывать Лигу чемпионов и множество других турниров, чтобы каждый болельщик мог найти трансляции по душе, получить максимум эмоций, вдохновения и наслаждаться спортом в любом удобном месте и в любое время».