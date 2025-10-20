Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Рыжиков посмотрел и прокомментировал хайлайты матча «Рубина» с «Барселоной» 16 лет спустя

Бывший вратарь казанского «Рубина» Сергей Рыжиков пересмотрел и прокомментировал эпизоды матча 16-летней давности, в котором клуб из столицы Татарстана одержал победу над «Барселоной» (2:1). Команды играли в Барселоне в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Видео, в котором Сергей Рыжиков пересматривает ключевые эпизоды матча и делится своими воспоминаниями, было опубликовано пресс-службой «Рубина» в телеграм-канале казанской команды.

Видео доступно в телеграм-канале «Рубина».

На второй минуте матча полузащитник «Рубина» Александр Рязанцев дальним ударом вывел свою команду вперёд. На 48-й минуте нападающий Златан Ибрагимович восстановил равенство в счёте. На 73-й минуте вингер Гёкдениз Карадениз принёс «Рубину» победу.