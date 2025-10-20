Андрей Семёнов: «Ахмат» не досчитался двух очков, «Динамо» ничем не запомнилось

Бывший футболист «Ахмата» Андрей Семёнов высказался по итогам матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между грозненцами и московским «Динамо». Прошедшая накануне встреча завершилась вничью — 2:2.

«Ахмат» понравился больше. Была видна конкретика и знали, чего хотят. У «Динамо» не увидел ничего, кроме индивидуальных действий. Во втором тайме вышел Тюкавин — он начал создавать остроту. Видно, что соскучился по футболу. Однако «Динамо» ничем не запомнилось, кроме перепасовок. «Ахмат» мог выжимать больше и не досчитался двух очков», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.