Семёнов ответил, в каком случае «Ахмат» с Черчесовым может претендовать на высокие места

Бывший защитник «Ахмата» Андрей Семёнов оценил влияние главного тренера грозненцев Станислава Черчесова на результаты команды, а также объяснил, что должно поменяться, чтобы клуб мог претендовать на высокие места в Мир Российской Премьер-Лиге.

«В «Ахмате» видна рука тренера, но для звания топ-клуба нужны топ-футболисты. Черчесов вряд ли бы пошёл в клуб без амбиций. Видимо, ему что-то пообещали. После определённых точечных трансферов «Ахмат» может претендовать на самые высокие места. Однако про топ-клуб пока говорить рано», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» в августе текущего года. После 12 туров команда занимает девятое место в турнирной таблице с 16 очками.

