Александр Дюков ответил, сколько денег РФС получил от УЕФА после отстранения

Комментарии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что организация регулярно получает денежные средства от УЕФА, несмотря на отстранение от международных турниров. Все российские команды, включая сборные, не выступают на международной арене с конца февраля 2022 года из-за специальной военной операции на Украине.

— Были новости, что УЕФА выплатил РФС почти € 11 млн после отстранения. Так ли это?
— Мы получаем средства от УЕФА достаточно регулярно. Честно говоря, не помню — € 11 млн или сколько.

— На что идут эти средства?
— Они идут на развитие футбола, строительств инфраструктуры и реализацию проектов, например, на программу «Футбол в школе» и ЮФЛ, — приводит слова Дюкова Sport24.

КДК РФС рассмотрит поведение тренера ЦСКА Челестини в матче с «Локомотивом»
