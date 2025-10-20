Скидки
Червиченко: связка Воробьёв — Батраков напоминает Аршавина и Кержакова в «Зените»

Червиченко: связка Воробьёв — Батраков напоминает Аршавина и Кержакова в «Зените»
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал связку футболистов «Локомотива» Дмитрия Воробьёва и Алексея Батракова сильнейшей в российском футболе.

«Воробьёв в моменте со вторым голом был дерзким: попытался ударить, и мяч влетел в ворота ЦСКА. Я вообще считаю, что футболисты, которые не задумываются, а принимают на первый взгляд авантюристские решения, но сразу стремятся к цели и хотят забить, — большие профессионалы. Мы же смотрим английский футбол: откуда там только не бьют: с 40 метров, через себя, отовсюду.

Молотят — и мяч всё равно залетает в ворота. А в нашем футболе принято, что ты чуть ли не должен забежать с мячом в ворота. Когда российские нападающие начинают, не раздумывая, бить и при этом стараются сделать это красиво и технично — это заслуживает аплодисментов. Воробьёв — молодец! Связка Воробьёв — Батраков — самая сильная в нападении в российском футболе. Это примерно как раньше у «Зенита» были Аршавин и Кержаков», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Непомнящий: Воробьёв по классу сопоставим с Сергеевым — сейчас он на кураже
