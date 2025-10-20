Скидки
Круговой: Батраков — один из лучших исполнителей России

Круговой: Батраков — один из лучших исполнителей России
Комментарии

Защитник московского ПФК ЦСКА Данил Круговой высказался о пропущенном голе своей команды от хавбека «Локомотива» Алексея Батракова. Команды встретились в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники обыграли армейцев со счётом 3:0. Один из голов забил именно Батраков.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Батраков забил курьёзный мяч в ворота ЦСКА? Я бы не назвал этот гол курьёзным, у Алексея поставленный удар, он постоянно так бьёт. Он хорошо попал. Батраков — один из лучших исполнителей в России», — приводит слова Данила Кругового интернет-портал Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Батраков провёл 16 матчей во всех турнирах. На его счету 12 голов и три ассиста.

Комментарии
