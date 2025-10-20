Скидки
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах — худший дриблёр АПЛ в сезоне-2025/2026 — WhoScored

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах является худшим футболистом английской Премьер-лиги по проценту успешных обводок — 10%. Как сообщает статистический портал WhoScored, ни у одного игрока в АПЛ среди тех, кто предпринял 10+ попыток дриблинга, нет такой плохой разницы между успешными и неудачными обводками.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 2'     1:1 Гакпо – 78'     1:2 Магуайр – 84'    

Всего в сезоне-2025/2026 Салах принял участие в восьми матчах АПЛ. На его счету два забитых мяча и две результативные передачи. В матче 8-го тура чемпионата Англии, где мерсисайдцы уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2), Салах провёл на поле 85 минут.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает третье место. В активе команды 15 набранных очков. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет четыре очка.

