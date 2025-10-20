Скидки
«Пари НН» стал лучшей командой 12-го тура РПЛ по нескольким статистическим показателям

Комментарии

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал рейтинг лучших команд в разных аспектах по итогам 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В частности, был отмечен и «Пари Нижний Новгород», который стал лидером тура сразу в нескольких статистических показателях.

Так, нижегородский клуб — лучший в туре по количеству отборов (33), ударов в створ (11) и удачных обводок (31).

Стоит отметить, что, несмотря на хорошие статистические показатели, «Пари НН» в матче 12-го тура проиграл тольяттинскому «Акрону» на своём поле. Игра завершилась поражением команды Алексея Шпилевского с минимальным счётом 0:1.

