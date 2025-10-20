Дмитрий Воробьёв повторил установленное Сычёвым достижение в РПЛ

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв повторил установленное экс-форвардом железнодорожников Дмитрием Сычёвым достижение, став вторым игроком в XXI веке, который смог отличиться в пяти московских дерби в РПЛ подряд. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sport. В 2025 году футболист забил во всех матчах чемпионата России со столичными командами: «Динамо» и ЦСКА — в прошлом сезоне, бело-голубым, армейцам и «Спартаку» — в текущем.

Ранее в этом столетии подобное достижение удалось только экс-форварду железнодорожников Дмитрию Сычёву в 2005–2006 годах.

Отметим, что суммарно в нынешнем сезоне Воробьёв провёл 16 матчей на клубном уровне, забил девять голов и сделал три результативные передачи.