Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Воробьёв повторил установленное Сычёвым достижение в РПЛ

Дмитрий Воробьёв повторил установленное Сычёвым достижение в РПЛ
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв повторил установленное экс-форвардом железнодорожников Дмитрием Сычёвым достижение, став вторым игроком в XXI веке, который смог отличиться в пяти московских дерби в РПЛ подряд. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sport. В 2025 году футболист забил во всех матчах чемпионата России со столичными командами: «Динамо» и ЦСКА — в прошлом сезоне, бело-голубым, армейцам и «Спартаку» — в текущем.

Ранее в этом столетии подобное достижение удалось только экс-форварду железнодорожников Дмитрию Сычёву в 2005–2006 годах.

Материалы по теме
Вперед за своим клубом – включай фанатский режим! Собери все бонусы на пути к стадиону
Вперед за своим клубом – включай фанатский режим! Собери все бонусы на пути к стадиону

Отметим, что суммарно в нынешнем сезоне Воробьёв провёл 16 матчей на клубном уровне, забил девять голов и сделал три результативные передачи.

Материалы по теме
Тимур Гурцкая назвал три европейских топ-клуба, проявляющих интерес к Алексею Батракову
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android