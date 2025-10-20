Скидки
Экс-тренер «Урала» Матвеев: Ромащенко работает уже долго, не нужно резких движений

Бывший тренер «Урала» Юрий Матвеев высказался о результатах екатеринбургского клуба в текущем сезоне.

«Такие неудачные серии бывают у каждой команды. Сейчас вопрос не в том, почему это случилось, а в том, что делать дальше. Как команда будет реагировать на эти поражения, это важно. Или она пойдёт дальше вниз, или будет выбираться из этой ямы.

При достаточно хорошей игре нет должного количества очков. Но резких кадровых движений делать не нужно. Такое может произойти с каждым. Ромащенко работает в «Урале» уже долго, пока не надо ничего менять. Нужно посмотреть на дальнейшую динамику», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Урал» объявил о назначении Мирослава Ромащенко на пост главного тренера команды 23 июня. После 13 матчей Лиги Pari «Урал» набрал 24 очка и на текущий момент занимает четвёртое место, находясь в зоне переходных игр.

