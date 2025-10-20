Скидки
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Спартак» — «Ростов»

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Спартак» — «Ростов»
Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Павла Кукуяна в матче 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54'     1:1 Барко – 85'    
Удаления: Джику – 26' / нет

«Не скажу, что тяжёлая игра для Кукуяна. Скорее эмоциональная, потому что «Спартак» проигрывал. В таких случаях на первый план выходит психология арбитра. Кукуян справился, выдержал планку.

На 23-й минуте — сложный момент. Кукуян не оставил его без внимания и показал жёлтую Джику, в отличие от Казарцева. Скорее всего, арбитр не успел переключиться и увидеть, что Голенков мог выйти один на один. Может, повлияло, что игрок «Ростова» находился чуть с краю от центра ворот. Да и сам Голенков изначально применял руки — Кукуян смотрел обоюдность. Пока смотрел, картинка поменялась. В любом случае Кукуян не пропустил момент, а VAR позвал на просмотр красной. В итоге VAR и главный арбитр приняли верное решение — красная карточка Джику. За этот эпизод оценку не снижаю. Главное — Кукуян понимал, что делал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

