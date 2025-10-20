Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Назван лучший игрок РПЛ по количеству ударов в створ в матчах 12-го тура

Назван лучший игрок РПЛ по количеству ударов в створ в матчах 12-го тура
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал лучшим игроком по количеству ударов в створ по итогам матчей 12-го тура Мир РПЛ. Хавбек нанёс четыре удара в створ ворот ЦСКА, сообщает телеграм-канал РУСТАТ. «Локомотив» обыграл армейцев со счётом 3:0, один из голов забил Батраков.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

После 12 туров РПЛ этого сезона первое место в турнирной таблице занимает «Локомотив», набравший 26 очков. На второй строчке расположился «Краснодар» (26). Тройку лидеров замыкает ЦСКА (24). Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар».

Материалы по теме
Вперед за своим клубом – включай фанатский режим! Собери все бонусы на пути к стадиону
Вперед за своим клубом – включай фанатский режим! Собери все бонусы на пути к стадиону

Батракову 20 лет, он является воспитанником системы «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 16 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Алексея в € 23 млн.

Материалы по теме
Тимур Гурцкая назвал три европейских топ-клуба, проявляющих интерес к Алексею Батракову
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android