Назван лучший игрок РПЛ по количеству ударов в створ в матчах 12-го тура

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал лучшим игроком по количеству ударов в створ по итогам матчей 12-го тура Мир РПЛ. Хавбек нанёс четыре удара в створ ворот ЦСКА, сообщает телеграм-канал РУСТАТ. «Локомотив» обыграл армейцев со счётом 3:0, один из голов забил Батраков.

После 12 туров РПЛ этого сезона первое место в турнирной таблице занимает «Локомотив», набравший 26 очков. На второй строчке расположился «Краснодар» (26). Тройку лидеров замыкает ЦСКА (24). Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар».

Батракову 20 лет, он является воспитанником системы «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 16 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Алексея в € 23 млн.