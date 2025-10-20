«Локомотив» — лучшая команда 12-го тура РПЛ по ожидаемым голам

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал рейтинг лучших команд в разных аспектах по итогам 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В частности, был отмечен и московский «Локомотив», который стал лидером по показателю xG (ожидаемые голы).

Так, железнодорожники набрали показатель xG 3,32. Ни одна команда в минувшем туре не набрала больше.

Напомним, «Локомотив» 18 октября встретился с московским ПФК ЦСКА. Игра прошла на поле железнодорожников. Команда Михаила Галактионова добыла победу со счётом 3:0.

Благодаря этой победе «Локо» вырвался на первое место в турнирной таблице РПЛ.