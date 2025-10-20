Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» — лучшая команда 12-го тура РПЛ по ожидаемым голам

«Локомотив» — лучшая команда 12-го тура РПЛ по ожидаемым голам
Комментарии

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал рейтинг лучших команд в разных аспектах по итогам 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В частности, был отмечен и московский «Локомотив», который стал лидером по показателю xG (ожидаемые голы).

Так, железнодорожники набрали показатель xG 3,32. Ни одна команда в минувшем туре не набрала больше.

Напомним, «Локомотив» 18 октября встретился с московским ПФК ЦСКА. Игра прошла на поле железнодорожников. Команда Михаила Галактионова добыла победу со счётом 3:0.

Благодаря этой победе «Локо» вырвался на первое место в турнирной таблице РПЛ.

Материалы по теме
«Локомотив» повторил рекордную беспроигрышную серию в РПЛ
Истории
«Локомотив» повторил рекордную беспроигрышную серию в РПЛ
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android