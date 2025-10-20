Андрей Семёнов: «Локомотив» напоминает мне «Краснодар» позапрошлого сезона

Бывший защитник сборной России Андрей Семёнов высказался об игре московского «Локомотива» в нынешнем сезоне Мир РПЛ. Сейчас железнодорожники лидируют в турнирной таблице чемпионата.

«Всегда отмечал «Локомотив»: их вертикальный футбол и россиян в команде. Нужно доверять своим ребятам, а не делать ставку на посредственных иностранцев. Футболисты доказывают свою состоятельность и радуют болельщиков хорошей игрой.

Посмотрим, извлекли ли они урок из прошлого сезона. Тоже хорошо начали, может, кому-то это тогда вскружило голову. Было много прессы вокруг «Локомотива». Это мне напоминает «Краснодар», когда они в позапрошлом сезоне шли на первом месте, а потом на них свалилось давление. Сейчас картина «Локомотива» напоминает «Краснодар». Надеюсь, для «Локомотива» прошлый сезон был уроком», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.