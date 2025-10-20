Скидки
«Пари НН» повторил антирекорд «Тюмени» по числу поражений на старте РПЛ

Нижегородский «Пари НН» повторил антирекорд по числу поражений в 12 стартовых турах Мир Российской Премьер-Лиги, проиграв «Акрону» (0:1) в субботу, 18 октября. Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 71'    

Ранее 10 поражений в 12 турах чемпионата России было только у «Тюмени». Команда проходила отрезок из 13 стартовых матчей сезона с двузначным числом поражений в 1992-м и 1998 году.

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский работает с клубом с июня текущего года. Под его руководством команда с шестью очками располагается на 15-м месте в турнирной таблице. В 13-м туре нижегородцы сыграют с «Балтикой» 26 октября.

