Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов рассказал о своих требованиях в «Ахмате»

Черчесов рассказал о своих требованиях в «Ахмате»
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал о своих требованиях в грозненском клубе. Он заявил, что выстроил в команде дисциплину.

«Задача главного тренера — понять, кто в чём нуждается. Мы [в «Ахмате»] просто поменяли отношение. Если в 10 отъезд — значит, в 10. Если бежать столько — значит, столько. Немного внутренне подтянулись. Дисциплина внутренняя, но не палочная, не армейская. В 10 отъезд — значит, вовремя приехать. Играть ребята умеют, любят футбол. Главное, чтобы требования были понятны. Я вообще не люблю слово «комфорт». Если комфортно — значит, плохо. Должно быть правильно. И когда есть победы, это вдохновляет», — приводит слова Черчесова интернет-портал «Чечня сегодня».

Материалы по теме
Карпин проиграл дуэль Черчесову. Но у «Динамо» появился долгожданный спаситель Карпин проиграл дуэль Черчесову. Но у «Динамо» появился долгожданный спаситель
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android