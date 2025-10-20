Черчесов рассказал о своих требованиях в «Ахмате»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал о своих требованиях в грозненском клубе. Он заявил, что выстроил в команде дисциплину.

«Задача главного тренера — понять, кто в чём нуждается. Мы [в «Ахмате»] просто поменяли отношение. Если в 10 отъезд — значит, в 10. Если бежать столько — значит, столько. Немного внутренне подтянулись. Дисциплина внутренняя, но не палочная, не армейская. В 10 отъезд — значит, вовремя приехать. Играть ребята умеют, любят футбол. Главное, чтобы требования были понятны. Я вообще не люблю слово «комфорт». Если комфортно — значит, плохо. Должно быть правильно. И когда есть победы, это вдохновляет», — приводит слова Черчесова интернет-портал «Чечня сегодня».