Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Испанский журналист раскрыл, когда «Спартак» может объявить о назначении Луиса Гарсии

Испанский журналист раскрыл, когда «Спартак» может объявить о назначении Луиса Гарсии
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский журналист информационного агентства EFE Хосе Игнасио Ортега заявил, что о назначении Луиса Гарсии на пост главного тренера «Спартака» может быть объявлено во время ноябрьской паузы на матчи национальных сборных. Ранее сообщалось, что Гарсия ответил отказом на приглашение «Сарагосы».

«Гарсия — это совсем не Абаскаль. У него большой опыт работы в серьезных командах. Он сам отказал «Сарагосе», потому что ему интересна работа в России, это отличная новость для болельщиков «Спартака». Скорее всего, в период паузы на игры национальных сборных объявят о назначении нового тренера. Гарсия действительно хочет и готов работать в России», — приводит слова Ортеги «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Вперед за своим клубом – включай фанатский режим! Собери все бонусы на пути к стадиону
Вперед за своим клубом – включай фанатский режим! Собери все бонусы на пути к стадиону

Напомним, ранее «Чемпионат» и испанское издание Marca сообщали, что Гарсия ведёт переговоры со спортивным директором «Спартака» Фрэнсисом Кахигао, который лоббирует его назначение в клуб. Специалист на данный момент находится без работы. Прежде он тренировал «Мальорку», «Вильярреал», «Хетафе», «Леванте», «Эльче» и саудовский «Аль-Шабаб».

Материалы по теме
Абаскаль: у «Спартака» лучшая команда в РПЛ по составу, они должны становиться чемпионами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android